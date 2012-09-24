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Ankara’da uluslararası hakem semineri

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Bayan Aday Hakem kursu Ankara'da başladı.

24 Eylül 2012 Pazartesi 17:55
Ankara’da uluslararası hakem semineri
Ankara'da yapılan ve farklı ülkelerden 15 hakem adayı katıldığı Bayan Aday Hakem Kursu'nun eğitmenliğini Belçikalı Jean Claude Baccus, direktörlüğüün ise Macar Gyula Radi yapıyor.

30 Eylül'e kadar sürecek kurs kapsamında, hakem adaylarının pratik yapabilmesi için özel bir turnuva düzenlenecek. Türk voleybolunun unutulmaz ismi Payidar Demir'in isminin verileceği turnuvaya Galatasaray, Torul Gençlik, Maliye Milli Piyango, Sivas 4 Eylül, Ziraat Bankası ve Çankaya Belediyesi takımları katılacak. 26 Eylül´de başlayacak turnuvada her gün üç müsabaka oynanacak.

Kurs sorumlusu olarak görev yapan uluslararası hakem Aziz Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katılan adaylarının 1 Ekim'de yapılacak sınavı geçmeleri halinde hakem adaylığına kabul edileceklerini belirterek, ''Sınavı geçtikten sonra FIVB veye Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından verilecek 2 maçta başhakem, 1 maçta ise yardımcı hakem olarak görev yapmaları gerekiyor. Bu 3 maçın ardından adaylıkları kalkacak ve uluslararası hakem kokartı almaya hak kazanacaklar'' dedi.

''FIVB ilk kez bayanlara özel kurs açıyor''

Kursta uluslararası oyun kurallarının öğretildiğini kaydeden Yener, ''Burası teorik kısmı, pratik kısmını salonda maç yöneterek alacaklar. FIVB ilk kez bayanlara özel kurs açıyor. Daha önce kurslar karışık yapılırdı, ancak FIVB son dönemlerde bayan hakem sayısını artırmak için özel çaba gösteriyor'' diye konuştu.

Dünya genelinde erkek hakemlerin çoğunlukta olduğuna dikkati çeken Yener, şöyle devam etti:

''Kursta 3 Türk bayan hakem adayı var. Bizim zaten 3 tane uluslararası bayan hakemimiz var. Bunlarla birlikte sayı 6'ya çıkacak. Bu sayı diğer ülkelere göre çok, birçok ülkede bayan hakem yok. Zaten Türk voleybol hakemleri uluslararası alanda büyük övgü alıyor. Üst seviyede oynanan ligimiz gibi hakemliğimiz de yurt dışında beğeni topluyor.''

Yener, üst sevide bir hakem olmak için iyi bir akademik kariyer, çok iyi derecede yabancı dil, sağlam bir karakter yapısı ve sosyal bir kişilik gerektiğini ifde ederek sözlerini tamamladı.

Kursa katılan hakemlerin isimleri ve ülkeleri şöyle:

Maia Portela Raquel Fernanda (Portekiz), Rosella Piana (İtalya), Zeinap Hacghi ve Masoumeh Esmailzadeh Fashami (İran), Ksenija Jirkovic (Hırvatistan), Chantal Kaiser (Fransa), Eirini Moula ve Eleni Danildou (Yunanistan), Meryem Tekol, Arzu Emiroğlu ve Hatice Özmen (Türkiye), Anna Niedbal (Polonya), Staislava Simic (Sırbistan), Lazarova Milkova (Bulgaristan), Malin Croner (İsveç).




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