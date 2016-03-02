Ankara 16. Tüketici Mahkemesi Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nin Passolig Uygulamasının İptali İçin Açtığı Davada Uygulamanın Devamı Yönünde Karar Verdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Ankara 16. Tüketici Mahkemesi Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nin Passolig Uygulamasının İptali İçin Açtığı Davada Uygulamanın Devamı Yönünde Karar Verdi başlığıyla verilen haber, Ntv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Ankara 16. Tüketici Mahkemesi Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nin Passolig Uygulamasının İptali İçin Açtığı Davada Uygulamanın Devamı Yönünde Karar Verdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Ankara 16. Tüketici Mahkemesi Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nin Passolig Uygulamasının İptali İçin Açtığı Davada Uygulamanın Devamı Yönünde Karar Verdi.