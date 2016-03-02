Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Taraftar Hakları Dayanışma Derneğinin ''Passolig'' uygulamasının iptali için açtığı davada uygulamanın devamı yönünde karar verdi. Ancak mahkeme, kart sahipleri ile Aktif Yatırım Bankası arasında imzalanan ''kart hizmet sözleşmesi''ndeki kişisel verilerin kullanımına ilişkin bazı maddelerin hükümsüzlüğünü kararlaştırdı.
Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Taraftar Hakları Dayanışma Derneği
Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Taraftar Hakları Dayanışma Derneğinin 'Passolig' uygulamasının iptali için açtığı davada uygulamanın devamı yönünde karar verdi. Ancak mahkeme, kart sahipleri ile Aktif Yatırım Bankası arasında imzalanan 'kart hizmet sözleşmesi'ndeki kişisel verilerin kullanımına i
02 Mart 2016 Çarşamba 16:25