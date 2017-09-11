Anjelik Alojtonj öldü mü? Ahu Tuğba kızını arıyor

Anjelik Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba'nın kızı Anjelikten Miami'den haber alınamıyor. Merakla beklenen genç kız öldü mü sağlık durumu nasıl merak ediliyor.

Irma Kasırgası Florida eyaletinde Miami'yi etkisi altına alan kasırga adeta şok etti. Kasırganın vurduğu Miami'de Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e ulaşamıyor. Telefonu kapandıkdan sonra hiç haber alınamayan genç kız öldü mü merak ediliyor.

Miami Sular altında!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılarak Anjelik'e ulaşamadığını söylerek yardım etti. Miami'deki türkleri neden korumuyorsunuz diyerek "Türk Dışişleri'ne sesleniyorum neden doğru düzgün bir yer açmadınız niye Miami'deki Türkler'i korumuyorsunuz" dedi.

Daha önce dövülmüştü!

Daha önce de canlı yayında Sarıyer'de eski sevgilisi olarak kızından dayak yediğini canlı yayında açıklamıştı.