Anında karşılık veren 2 asker PKK'yı şaşırttı

PKK'lıların roket ve uzun namlulu silahlarla ateş açmaları sırasında otobüsten inen 2 asker, anında ateş açıp PKK'lılara karşılık verdi.

Askerlerin PKK'lılara ateş açması üzerine önde giden 2 otobüs hedef olmaktan kurtulup, hızla olay yerinden uzaklaştı. Arkadan gelen otobüs ise roketin isabet etmesi nedeniyle hareket edemediği belirtildi.

Görgü tanıkları, PKK'lıların roketin ardından otobüsleri uzun namlulu silahlara taradığını belirterek, "O sırada iki asker inip silahlarıyla PKK'lılara karşılık verdi. Bu nedenle PKK'lılar öndeki iki otobüse saldırı yapamadı. Otobüsler hiç durmadan bölgeden hızla uzaklaştı" dedi.

Saldırıda isabet alarak yanan otobüs ise akşam saatlerinde beyaz bir branda ile kaplanarak olay yerinden kaldırıldı. Otobüs bir TIR'a yüklenerek Bingöl'e götürülürken, karayolu da trafiğe açıldı.