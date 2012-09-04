Anıl ve İsmail Denizlispor’da

PTT 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Galatasaray'dan Anıl Dilaver ve Bursaspor'dan İsmail Haktan Odabaşı'nı transfer etti. Futbolcular, tesislerinde imza töreninde kendilerini birer yıllık Yeşil-Siyahlı yapan mukaveleye imza attı.

Törende konuşan Denizlispor Asbaşkanı Veysel Gühan, Dilaver ve Odabaşı'nın kiralık statüsünde takımda yer alacağını, transferlerin takımlarını güçlendirdiğini söyledi. Odabaşı ise Denizlispor'u hak ettiği Süper Lig'e taşımaya çalışacağını söylerken Dilaver ise oynayabileceği bir kulübe geldiğini, transferden dolayı mutlu olduğunu vurguladı.