Torku Konyaspor'da forvet oyuncusu Emil Angelov'un sözleşmesi feshedildi.





Torku Konyaspor Basın Sözcüsü İbrahim Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Angelov'un geçirdiği sakatlık sonucu sezonu kapattığını belirterek, bu futbolcuyla sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini ifade etti.





Çınar, Angelov'un kendileri için önemli bir kayıp olduğunu söyledi.





Angelov'un sözleşmesinin feshedilmesinden sonra transfer çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Çınar, Süper Lig ve PTT 1. Lig'den görüştükleri 4 futbolcudan ikisiyle prensipte anlaştıklarını dile getirdi.





Angelov, geçtiğimiz perşembe günü Anadolu Selçukluspor ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak, maçı yarıda bırakmıştı.