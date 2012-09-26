Angelina'dan hastalık açıklaması

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi, Oscarlı aktris Angelina Jolie’nin sözcüsü, Hollywood’da ve Türkiye’de büyük ses getiren Amerikan tabloid gazetesi National Enquirer’ın “Angelina Jolie’nin Hepatit-C yüzünden karaciğeri iflas etti, nakil olması gerekiyor” haberini yalanladı.

İtalyan Chi dergisi, dün çıkan sayısında yer alan “Ne hastalığı? Sadece çocuklarımı düşünüyorum” başlıklı haberinde, Jolie'nin adı açıklanmayan sözcüsünün ifadelerine yer verdi.

Aktrisin sözcüsü, “Angelina Jolie’nin sağlığıyla ilgili çıkan haberler, yüzde 100 yalan. Şu an altı çocuğu ile Lübnan, Türkiye ve Ürdün’deki Suriyeli mültecileri düşünüyor. Bu yüzden de yemek yemeyi bazen unutuyor. Yemek saatlerini zamansızlıktan bir avuç fındık veya küçük meyvelerle geçiştiriyor. Brad Pitt ile ertelenen düğünün bu gibi haberlerle ilgisi yok” dedi.

İki hafta önce Türkiye’deki mülteci kampları ziyaret eden aktris, en son Fransa’da çocukları için alışveriş yaparken görüntülendi.

