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Angelina Jolie Öncüpınar Kampı'nda

BM Özel Temsilcisi, oyuncu Angelina Jolie, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Öncüpınar’daki konteyner kenti ziyaret etti. Jolie, "Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Hiçbir yerde bunun gibi bir kamp görmedim’’ diye konuştu.

13 Eylül 2012 Perşembe 15:50
Angelina Jolie Öncüpınar Kampı'nda

 

Ünlü aktris ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres Suriyeli sığınmacı kamplarını ziyaret etmek üzere Türkiye'ye geldi.

Uçakla Gaziantep'e gelen Jolie ve Guterres karayoluyla Kilis'e geçti.

Yaklaşık 12 bin 500 kişinin kaldığı Öncüpınar'daki konteyner kente geçen Jolie, Suriyeli aileleri konteyner evlerinde ziyaret etti; kreş, anaokulu ve hastaneyi de gezdi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin sonunda gazetecilere açıklama yapan Angelina Jolie, Türkiye'ye ve Türk halkına, büyük acı çeken bu ailelere sınırlarını açtığı için teşekkür ederek sözlerine başladı.

Yaklaşık bir yıl önce de Türkiye'ye geldiğini anımsatan Jolie, şunları söyledi:

''Şimdi ondan on kat daha fazla sığınmacı var. Çok minnettarız. Bugün çok sayıda aileyle ve çocukla da görüştüm. Aileler ve çocuklar da Türk halkına ve Türk hükümetine aynı şekilde minnettarlar. Çok duygusallar ve Suriye'de yaşananlardan dolayı büyük endişe duyuyorlar, Suriye'de kalan aileleri ve arkadaşlarını merak ediyorlar.''

Bir soru üzerine ise Jolie, ''Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Guterres'in söylediği gibi hepimiz ülkelerinden kaçmak zorunda kalan ailelerin barındırılması için bu şartlarda kamplar olmasını umut ediyoruz. Hiçbir yerde bunun gibi bir kamp görmedim'' diye konuştu.

'SURİYE HALKI BU CÖMERTLİĞİ HAKEDİYOR'
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres de, AFAD Kilis Konaklama Tesisleri'nde barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda verilen hizmetlerin insan onuruna yakışır kalitede olduğunu belirtti. Dünyanın birçok yerinde temel ihtiyaçların karşılanması konusunda bu kaliteyi sağlamanın mümkün olmadığına dikkati çeken Guterres, ''Türk hükümetine bu konuda minnettarım. Bu örneğin büyük bir cömertliği gösterdiğinin farkındayım. Suriye halkı bu cömertliği hakediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak Kilis'teki bu kampta gördüklerimden çok memnunum'' dedi.

Uluslararası toplumun, Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan gibi çok sayıda Suriyelinin bulunduğu yerlerde, bunu tek başına yapmanın mümkün olmadığını görmesi gerektiğini kaydeden Guterres, ''Uluslararası toplumun bu yüksek standartların sürdürülmesi ve her yerde hayata geçmesi için dayanışma içinde olması ve destek vermesi gerekiyor'' diye konuştu.

BM'ye ait ciplerle konvoy halinde konteyner kente gelen heyet, 4 saatlik ziyaretin ardından Islahiye'deki çadır kente geçti.

GEÇEN YIL DA GELMİŞTİ
Angelina Jolie, geçen yıl Haziran ayında Suriyelilerin konuk edildiği Hatay Altınözü çadır kentinde de sığınmacılarla bir araya gelmişti.

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