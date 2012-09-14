Angelina Jolie Köşk'te

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMYK) Özel Temsilcisi Angelina Jolie, Ankara Palas'ta basın toplantısı düzenledi.

Suriyelilere sınırlarını ve kalplerini açan Türk halkına son derece müteşekkir olduğunu ifade eden Jolie, kamplarda son derece iyi organize olunduğunu ve Türkiye'nin, Suriyelilere yardım edebilmek için elinden geleni yaptığını gördüğünü söyledi.



Çalışmaya devam edeceğim

Herkesin yaklaşan kış ile ilgili düşüncelerini kendisinin de paylaştığını belirten Jolie, şunları kaydetti:

"Şiddet ve çatışma pek dineceğe benzemiyor ülkede. Sınırı geçerek diğer ülkelere sığınan insanların sayısı da giderek artıyor. Bu hepimiz için son derece önemli bir sorun. Birlikte çalışarak bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum. Kimse soğuktan donmaz umarım. Çok korkunç zamanlar bunlar. Çalışmaya devam edeceğim. Bu insanlara yardım ettiği için size ve Türk hükümetine teşekkür ediyorum."



Guterres: Hizmet kalitesi yüksek

Antonio Guterres de, yerinde gözlemleme fırsatını bulduğu kamplarda Türk hükümetinin sığınmacılar için sağladığı hizmet kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, Türk hükümetinin sığınmacılar için çok büyük yatırım yaptığına dikkati çekti.

Türkiye, Lübnan, Ürdün, ve Irak'ın sığınmacıların tüm yükünü üstlenmiş ülkeler olduğunu belirten Guterres, "Avrupa, Afrika ve tüm dünyaya çağrıda bulunmak istiyorum. 'Ülkesini terk etmek durumunda kalan Suriyeli mültecilere sınırları açık tutun. Suriyeli kardeşlerine sadece sınırlarını değil, kalplerini de açtıklarından dolayı Türkiye ve Türk halkına derin şükran ve takdirlerimi sunuyorum.'' dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Guterres ve Jolie'yi kabul etti

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Guterres ve Angelina Jolie'yi, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.