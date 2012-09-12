Anamur'da '2 kilometre' mesafede 2 şehit!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Gediktepe Karakolu'na sızmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hakan Balta'nın Anamur İlçesi'ne bağlı Malaklar Köyü'ndeki baba evine askeri yetkililer tarafından acı haber verildi.



Herhangi bir olaya karşı evin önünde sağlık ekipleri bekletilirken, baba Salim Balta ile anne Ayşe Balta'nın evinde derin bir sessizlik hakim oldu. 5 teröristin etkisiz hale getirildiği öne sürülen çatışmada şehit olan Balta ile 24 Haziranda Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde PKK'lı teröristlerce güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Atanur Bal'ın baba evi arasında sadece 2 kilometre mesafede olması dikkat çekerken, Anamur iki ay ara ile ikinci şehidini bağrına bastı.