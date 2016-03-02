Anadolu Hayad'dan Hastane Ve Fakülteye Ziyaret

Anadolu Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (Anadolu Hayad) Başkanı Yusuf Babar ve yönetim kurulu üyeleri yeni yerine taşınan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yöneticilerini ve Diş Fakültesi yöneticilerini ziyaret etti.