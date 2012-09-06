Anadolu Efes Union Olimpija’yı 90-79 yendi

Slovenya'nın Kranjska Gora şehrinde sezon hazırlıklarını sürdüren Lacivert-Beyazlı takım, mücadelenin ilk yarısını da 43-38 önde tamamladı. Anadolu Efes, sezonun ilk hazırlık maçında da 78-76 mağlup ettiği rakibini bu kez 11 sayı farkla 90-79 yendi.





Daha önceki maçlarda sakatlıkları nedeniyle forma giymeyen Kerem Tunçeri ve Jordan Farmar, 3. hazırlık mücadelesinde forma giydi.





Anadolu Efes'te Jordan Farmar 23, Kerem Tunçeri 3, Ermal Kurtoğlu 4, Sasha Vujacic 13, Gökhan Şirin 10, Jamon Lucas 4, Esteban Batista 10, Stanko Barac 14, Cedi Osman 2 ve Tayfun Erülkü 7 sayıyla oynadı.





Lacivert-Beyazlı takım, Kranjska Gora'daki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın TSİ 18.00'de Slovenya'nın bir diğer güçlü temsilcisi Krka takımıyla karşı karşıya gelecek.





Bu arada, Anadolu Efes, yarınki karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarını Merter Tesisleri'nde sürdürecek.



