Anadolu Efes Khimki’yi yendi

Beko Basketbol Ligi takımlarından Anadolu Efes, Rusya'nın Khimki ekibiyle yaptığı hazırlık maçını 77-71 kazandı.
Kranjska Gora şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Lacivert-Beyazlı takım, hafif sakatlıkları olan Kerem Tunçeri ve Jordan Farmar'ın oynamadığı mücadelenin ilk yarısını 40-33 önde tamamladı.
İkinci yarıya avantajlı başlayan Anadolu Efes, Rusya temsilcisini 77-71 mağlup etti.
Anadolu Efes'te Khimki karşısında Ermal Kurtoğlu 8, Sasha Vujacic 16, Gökhan Şirin 1, Jamon Lucas 9, Esteban Batista 13, Stanko Barac 14, Cedi Osman 11, Tayfun Erülkü 3, Efekan Coşar 2 sayıyla oynadı.
Anadolu Efes üçüncü hazırlık maçını daha önce karşı karşıya geldiği Slovenya'nın Union Olimpija takımıyla 6 Eylül Perşembe günü TSİ 18.00'de yapacak.