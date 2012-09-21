Anadolu Efes çok rahat

Yeni sezon hazırlıklarını Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sürdüren Anadolu Efes, özel maçta Sloven ekibi Krka ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Lacivert-Beyazlılar, salondan 64-47 galip ayrıldı.





Milli takımlarda mücadele eden oyuncuları nedeniyle ilk kez tam kadro olarak bir hazırlık maçına çıkan Lacivert-Beyazlı ekip, Krka karşısında ilk yarısını 31-26 önde geçtiği mücadeleyi 64-47 üstün tamamladı.





Anadolu Efes'te Dusko Savanovic 13 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Semih Erden ile Farmar 9'ar, Stanko Barac da 8 sayıyla galibiyete katkı yaptı.





Lacivert-Beyazlı ekip, yarın hazırlık maçında Hırvat ekibi Cibona Zagreb'le karşılaşacak ve 23 Eylül Pazar günü de İstanbul'a dönecek.