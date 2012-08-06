Amrabat ilk kez idmanda

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalyan ekibi Fiorentina ile 8 Ağustos Çarşamba günü özel maçta karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, performans uzmanı Scott Piri yönetiminde fiziksel çalışmalar yapıldığı belirtilirken, oyuncuların top kapma ve taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladıkları belirtildi.
Öte yandan, dün (5 Ağustos) akşam İstanbul'a gelen ve bugün de sağlık kontrolünden geçen yeni transfer Nordin Amrabat'ın, sarı-kırmızılı ekiple ilk antrenmanına çıkıp, idmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Fiorentina maçının hazırlıklarını tamamlayacak.