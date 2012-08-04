Amrabat, Galatasaray’a kavuşuyor

Galatasaray'ın dilediği olmuş ve Fas, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na erken havlu atmıştı. Amrabat ise sergilediği performansla, şu ana kadar Olimpiyatlar’ın en çok parlayan isimlerinden biri olmuştu. Fas’ın gruplarda elenmesinin ardından Nordin Amrabat yola çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, önce Hollanda’ya gitti. Buradaki özel işlerini halletti ve daha sonra da eşyalarını topladı.





Amrabat, yarın İstanbul’da olacak. Ayağının tozuyla Florya’ya giderek yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik heyetle tanışacak. Yıldız futbolcunun, ailesini görmek için 2-3 günlüğüne Fas’a gidebileceği konuşuluyordu. Ancak Fatih Terim, Amrabat’ın bir an önce takımla çalışmalara başlayıp, 12 Ağustos’taki Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye karşı oynamasını istiyor. Terim’in bu düşüncesini Amrabat’la da paylaşacağı öğrenildi. Her fırsatta Sarı-Kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyleyen Faslı yıldızın da Fenerbahçe maçında sahada olmayı çok istediği ve bu nedenle hemen idmanlara başlamaya sıcak baktığı kaydedildi.





Kaynak: Fanatik