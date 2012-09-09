Amrabat’a ABD’den övgü

ABD’de yayın yapan Bleacher Report adlı internet sitesi bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımlarda dikkatle izlenmesi gereken oyuncular listesi yaptı.





32 takımdan 32 oyuncunun yer aldığı liste için site Galatasaray’dan Nordin Amrabat’ı “dikkat izlenmesi gereken” oyuncu kategorisin koydu ve Faslı oyuncu için övgü dolu yorumlara yer verdi. Amrabat’la ilgili “Galatasaray’ın hücum planlarında önemli bir rol oynayacaktır. Galatasaray’ın elemelere kalabilmesi için Amrabat’ın daha fazla istikrarlı bir performans göstermesi gerekiyor” denildi.

Kaynak: Milliyet