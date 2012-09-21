Amerika'nın Predator'ünü PKK mı düşürdü?

Suriye açıklarında düşürülen Türk jetiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın olayın ardından yaklaşık 3 ay sonra önceki gün yaptığı açıklamanın ardından şimdi de Hakkâri'de düşen bir Amerikan Predator'u konusunda muamma yaşanıyor.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen ANF, dün internet sitesinde düşen bir Amerikan Predator'nun fotoğraflarını yayınladı ve bölgede Türkiye'ye istihbarat desteği sağlayan insansız hava aracının PKK tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Yayınlanan 4 ayrı fotoğrafta aracın Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-1 (Predator) olduğu görülürken, YouTube'a da enkazı inceleyen PKK'lıların çektiği 8 dakikalık bir video yükledi. ANF, Predator'un 18 Eylül'de Uludere'de vurulduğunu iddia etti

