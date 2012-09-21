Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Predator'ünü düşüren PKK mı?

PKK’ya yakınlığıyla bilinen ANF, dün internet sitesinde düşen bir Amerikan Predator’nun fotoğraflarını yayınladı.

21 Eylül 2012 Cuma 09:01
Predator'ünü düşüren PKK mı?

Suriye açıklarında düşürülen Türk jetiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın olayın ardından yaklaşık 3 ay sonra önceki gün yaptığı açıklamanın ardından şimdi de Hakkâri'de düşen bir Amerikan Predator'u konusunda muamma yaşanıyor.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen ANF, dün internet sitesinde düşen bir Amerikan Predator'nun fotoğraflarını yayınladı ve bölgede Türkiye'ye istihbarat desteği sağlayan insansız hava aracının PKK tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Yayınlanan 4 ayrı fotoğrafta aracın Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-1 (Predator) olduğu görülürken, YouTube'a da enkazı inceleyen PKK'lıların çektiği 8 dakikalık bir video yükledi. ANF, Predator'un 18 Eylül'de Uludere'de vurulduğunu iddia etti.

AMERİKALILAR DA SUSUYOR

Hürriyet’in ulaştığı Amerikalı yetkililer konuyla ilgili bilgi vermezken Pentagon’da olaya ilişkin duyuru yapacağı söylenen yetkili uçağın düştüğünü doğruladı. Aynı yetkili aracın düşürüldüğü iddiasının doğruyu yansıtmadığını söyledi ve bu bilgi dışında herhangi bir açıklama yapmadı. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Nebraska Omaha'daki Stratejik Komutanlık'a bağlı Predator operasyonlarında konu istihbaratı ilgilendirdiğinden detay verilmesinin güç olduğunu belirtirken, İncirlik'teki 39. Filo ise geçen sene sonunda İncirlik'e konuşlandırılan dört Predator için detaylı bir basın bildirisi hazırlamıştı.

YARASALARDAN KÖPEKLERE GEÇTİ

İncirlik Üssü'ndeki Amerikalıların verdiği bilgiye ABD ve Türkiye arasında 2007 sonundan beri süren PKK'ya karşı anlık istihbarat paylaşımı, geçen yılın sonundan beri İncirlik'te konuşlu Amerikan 414'üncü Seferi Keşif Filosu tarafından sağlanıyor. Ambleminde güvenilirlik ve göreve bağlılığı sembolize eden kahverengi bir köpek olan birim, görevi ABD Donanması’na bağlı, maskotu yarasa olan VQ-2 Filosu'ndan devraldı.

Şubat ayında kuruluşunun 70'inci yıldönümünü kutlayan 414'üncü Seferi Keşif Filosu, PKK'yı izleme görevini, ABD'nin Irak'tan çekilmesi ve bölgedeki dört adet insansız hava aracı Predator'ün İncirlik'e nakledilmesinin ardından üstlendi. Filo, Nevada'daki Creech Hava Üssü ile New Mexico'daki Holloman Hava Üssü'nden katılan havacılarla 23 Kasım 2011'de kuruldu. Yaklaşık bir ay sonra da ABD'nin Irak'tan çekilmesi tamamlandı.

Filo, görev kapsamında Irak'tan nakledilen ABD Ordusu'na ait MQ-1B Predator'leri kullanıyor. Uzaktan kumanda edilen insansız araçlardan yüksek çözünürlüklü kamera ile havadan keşif yapıyor. Türkiye'ye bölgedeki PKK unsurları hakkında bilgi veren Predatorlerin uçuş rotaları ise Türk askeri yetkililer tarafından önceden belirleniyor.

KARGO UÇAĞIYLA GELDİ

İncirlik'e Irak'tan kargo uçaklarla parçalara ayrılarak getirilen Predator'lerin yeniden montajı 4 gün sürmüş, montajın ardından da sistemin tamamlanması için filoyu ABD'deki üsse bağlayan bir yer kontrol merkezi ve uydu linki oluşturulmuştu. Böylece Predator'lerin Nevada'dan uzaktan kumandası sağlanmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle personelin ismi gizli tutuluyor. İncirlik'teki personel, Predator'lerin bakımı dışında iniş ve kalkışlarından sorumlu. Predator'ler havalandıktan sonra ise kontrol Nevada'ya geçiyor. İncirlik'te 24 saat görev yapan filo kapsamında yaklaşık 15 personel bulunuyor. Diğer pilotlar ise ABD'de bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim