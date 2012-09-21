Predator'ünü düşüren PKK mı?

Suriye açıklarında düşürülen Türk jetiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın olayın ardından yaklaşık 3 ay sonra önceki gün yaptığı açıklamanın ardından şimdi de Hakkâri'de düşen bir Amerikan Predator'u konusunda muamma yaşanıyor.



PKK'ya yakınlığıyla bilinen ANF, dün internet sitesinde düşen bir Amerikan Predator'nun fotoğraflarını yayınladı ve bölgede Türkiye'ye istihbarat desteği sağlayan insansız hava aracının PKK tarafından düşürüldüğünü iddia etti.



Yayınlanan 4 ayrı fotoğrafta aracın Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-1 (Predator) olduğu görülürken, YouTube'a da enkazı inceleyen PKK'lıların çektiği 8 dakikalık bir video yükledi. ANF, Predator'un 18 Eylül'de Uludere'de vurulduğunu iddia etti.



AMERİKALILAR DA SUSUYOR



Hürriyet’in ulaştığı Amerikalı yetkililer konuyla ilgili bilgi vermezken Pentagon’da olaya ilişkin duyuru yapacağı söylenen yetkili uçağın düştüğünü doğruladı. Aynı yetkili aracın düşürüldüğü iddiasının doğruyu yansıtmadığını söyledi ve bu bilgi dışında herhangi bir açıklama yapmadı. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Nebraska Omaha'daki Stratejik Komutanlık'a bağlı Predator operasyonlarında konu istihbaratı ilgilendirdiğinden detay verilmesinin güç olduğunu belirtirken, İncirlik'teki 39. Filo ise geçen sene sonunda İncirlik'e konuşlandırılan dört Predator için detaylı bir basın bildirisi hazırlamıştı.



YARASALARDAN KÖPEKLERE GEÇTİ



İncirlik Üssü'ndeki Amerikalıların verdiği bilgiye ABD ve Türkiye arasında 2007 sonundan beri süren PKK'ya karşı anlık istihbarat paylaşımı, geçen yılın sonundan beri İncirlik'te konuşlu Amerikan 414'üncü Seferi Keşif Filosu tarafından sağlanıyor. Ambleminde güvenilirlik ve göreve bağlılığı sembolize eden kahverengi bir köpek olan birim, görevi ABD Donanması’na bağlı, maskotu yarasa olan VQ-2 Filosu'ndan devraldı.



Şubat ayında kuruluşunun 70'inci yıldönümünü kutlayan 414'üncü Seferi Keşif Filosu, PKK'yı izleme görevini, ABD'nin Irak'tan çekilmesi ve bölgedeki dört adet insansız hava aracı Predator'ün İncirlik'e nakledilmesinin ardından üstlendi. Filo, Nevada'daki Creech Hava Üssü ile New Mexico'daki Holloman Hava Üssü'nden katılan havacılarla 23 Kasım 2011'de kuruldu. Yaklaşık bir ay sonra da ABD'nin Irak'tan çekilmesi tamamlandı.



Filo, görev kapsamında Irak'tan nakledilen ABD Ordusu'na ait MQ-1B Predator'leri kullanıyor. Uzaktan kumanda edilen insansız araçlardan yüksek çözünürlüklü kamera ile havadan keşif yapıyor. Türkiye'ye bölgedeki PKK unsurları hakkında bilgi veren Predatorlerin uçuş rotaları ise Türk askeri yetkililer tarafından önceden belirleniyor.



KARGO UÇAĞIYLA GELDİ



İncirlik'e Irak'tan kargo uçaklarla parçalara ayrılarak getirilen Predator'lerin yeniden montajı 4 gün sürmüş, montajın ardından da sistemin tamamlanması için filoyu ABD'deki üsse bağlayan bir yer kontrol merkezi ve uydu linki oluşturulmuştu. Böylece Predator'lerin Nevada'dan uzaktan kumandası sağlanmıştı.



Güvenlik gerekçesiyle personelin ismi gizli tutuluyor. İncirlik'teki personel, Predator'lerin bakımı dışında iniş ve kalkışlarından sorumlu. Predator'ler havalandıktan sonra ise kontrol Nevada'ya geçiyor. İncirlik'te 24 saat görev yapan filo kapsamında yaklaşık 15 personel bulunuyor. Diğer pilotlar ise ABD'de bulunuyor.