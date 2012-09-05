Amerika Açık’a yağmur engeli

ABD'nin New York kentindeki USTA Tenis Merkezi Kortları'nda yapılan turnuvada, tek bayanlarda 1 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azerenka yarı finale, tek erkeklerde ise 4 numaralı seri başı İspanyol David Ferrer çeyrek finale yükselirken, 4 maç sert hava koşulları nedeniyle tamamlanamadı.





Tek bayanlar çeyrek finalinde 7 numaralı seri başı Avusturyalı Samantha Stosur'u 6-1, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenen 1 numaralı seri başı Belaruslu Victoria Azarenka, adını yarı finale yazdırdı.





Tek erkekler 4. tur maçında ise 4 numaralı seri başı İspanyol David Ferrer, 13 numaralı seri başı Fransız Richard Gasquet'yi 7-5, 7-6 ve 6-4 ile 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.





Öte yandan sert hava koşulları nedeniyle tek bayanlar çeyrek finalinde Maria Sharapova - Marion Bartoli, tek erkekler 4. turunda ise Andy Roddick - Juan Martin Del Potro, Janko Tipsarevic - Philipp Kohlschreiber, Novak Djokovic - Stanislas Wawrinka maçları yarıda kaldı.





Turnuvaya TSİ bu gece tek bayanlarda çeyrek final, tek erkeklerde de 4. tur ve çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.