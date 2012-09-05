American Express-İstanbul Challenger turnuvası başlıyor

'American Express-İstanbul Challenger'' tenis turnuvası 8-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.





Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında gerçekleştirilecek toplam 100 bin dolar para ödüllü uluslararası turnuvaya tek ve çift erkekler kategorilerinde 80'e yakın sporcunun katılacağı bildirildi.





Turnuva kapsamında eleme turu, ana tablo ve çiftler dahil olmak üzere, dünya sıralamasında puan yükseltmek için 6 günde 3 set üzerinden toplam 77 müsabaka oynanacak.





Milli tenisçi Marsel İlhan, turnuvaya seri başı olarak katılacak.