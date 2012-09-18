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Amatör spor için yeni bir tesis

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Erenler ilçesinde inşa edilen Amatör Spor Evi'nin açılış töreni gerçekleşti.

18 Eylül 2012 Salı 16:30
Amatör spor için yeni bir tesis

 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Ali Düşmez, Türkiye'de sporun amatörlere verilecek destekle gelişeceğini söyledi. 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Erenler ilçesinde inşa edilen Amatör Spor Evi'nin açılış töreninde konuşan Düşmez, benzeri tesislerin Türkiye'de sporu daha ileri taşıyacağını kaydetti.

''Bu ülke sporu bir yerlere gelecekse amatörlere yapılacak katkıyla gelecektir'' diyen Düşmez, şöyle konuştu:

''Kişi başına düşen spor alanı 25 santimdi. Şu anda 1 metre 20 santim. Yani kişi başına düşen spor alanında artış var. Ancak gelişmiş ülkelerde bu rakam 4 metre. Biz olimpiyatlarda ve benzeri yarışmalarda başarılı olmak istiyoruz. Bu işin çimentosu olan amatörleri unutmamamız lazım. Burada çok güzel bir Amatör Evi inşa edilmiş. Katkı veren tüm spor dostlarına çok teşekkür ediyorum.'' 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise Sakarya'nın önemli bir spor potansiyeline sahip olduğunu belirterek, benzeri projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Sakarya'yı amatör sporların başkenti yapma hedefinde olduklarını anlatan Toçoğlu, ''Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Amatör Evi'nin şehrimize hayırlı olmasını, sayısız yeteneğin yıldızının parlamasına vesile olmasını diliyorum'' diye konuştu. 

Toçoğlu, Sakarya'nın Türk futboluna çok sayıda önemli oyuncu kazandırdığını sözlerine ekledi.





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