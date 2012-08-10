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A.Madrid’den Beşiktaş’a takas teklifi

Beşiktaş'ta forvet arayışları hızla sürürken Atletico Madrid Kulübü'nden sürpriz bir hamle geldi.

10 Ağustos 2012 Cuma 09:20
A.Madrid’den Beşiktaş’a takas teklifi
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, İspanyol Kulübü A.Madrid transferi için uğraştığı ancak yüksek maliyeti nedeni ile adım atmaktan kaçındığı Ricardo Quaresma için Beşiktaş'a Brezilyalı golcüsü Diago Costa'yı teklif etti.

Atletico Madrid yönetiminden edinilen bilgilere göre Diago Costa'yı, Quaresma takasında kullanmak için Siyah-Beyazlı kulübe teklif götürüldüğü ve haber beklendiği bildirildi. İki futbolcunun da menajerinin Jorge Mendes olmasının bu transferi kolaylaştıracağı sanılırken, İspanyollar, Beşiktaş'tan olumlu yanıt bekliyor.

Geçtiğimiz sezon ortası kiralık olarak Rayo Vallacano forması giyen ve çıktığı 17 karşılaşmada 11 gole imza atan golcü futbolcunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Atletico Madrid'in Quaresma ile yaptığı görüşmede ise anlaşma sağlandığı kaydedildi. Portekizli oyuncunun, Beşiktaş'tan aldığı ücretin çok altında bir rakama "evet" dediği ve tekrar La Liga'ya dönebilmek için fedakarlıktan kaçınmadığı ifade edildi.

İspanyol Kulübü'nün Costa takasında Quaresma için herhangi bir artı para vermek istemediği ancak Portekizli oyuncunun tüm maliyetini üzerine almaya sıcak baktığı öğrenildi.

Atletico Madrid forması giyen Brezilyalı golcünün Beşiktaş'a gelmesi halinde İspanya'da kazandığı rakamı talep edeceği ve bunun yaklaşık 1 milyon 250 bin euro olduğu kaydedildi.
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