Altınla yarışıyor! Kilosu 7 bin Euro

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da elde edilen gülyağının geçen yıl 6 bin 500 Euro olan kilogram fiyatı, bu yıl çöl sıcakları nedeniyle gülçiçeğinin verim ve rekoltede düşüş göstermesi sonucu 7 bin Euro'ya yükseldi. Christian Dior, Chanel, Calvin Klein gibi dünyanın en büyük parfüm markalarının hemen hepsinde kullanılan gülyağının gramı 15.5 liraya geliyor.



Dünyanın en kaliteli güllerinin üretildiği başta Isparta olmak üzere Burdur'un Ağlasun ve Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçelerindeki bahçelerden toplanan gül çiçeklerinden çıkartılan gülyağı ve gül konkreti ihracatı, Ramazan Bayramı sonrasında başlayacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da verim ve rekolte düşüklüğünün yaşandığı gülçiçeğinin bölgedeki toplam üretimi 6 bin 500 ton olarak gerçekleşti. Önceki yıl 4 bin Euro iken geçen yıl 6 bin 500 Euro'ya yükselen gülyağının kilogram fiyatı bu yıl ise 7 bin Euro'ya çıktı. Yüzde 7.7 oranında artışın yaşandığı gülyağının 1 gramı ise 15.5 liraya geliyor.



Isparta ve yöresinde üretilen gülçiçeğinden elde edilen gülyağı, Christian Dior, Chanel, Calvin Klein gibi dünyanın en büyük parfüm markaları ve kozmetik sanayiindeki dünyaca ünlü markaların hemen hepsinde kullanılıyor. Bölgede bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton gülçiçeğinden 1 ton gülyağı, 3 ton da gül konkreti elde edildi.



BU YIL AŞIRI SICAK VURDU

Bu yılki gülçiçeği alımı taban fiyatlarının 3 lira olduğunu belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, birlik olarak 1300 tonun üzerinde alım yaptıklarını ve üreticiye kilogramına 2'şer lira ara ödeme yapıldığını kaydetti. Geçen yıl soğuk nedeniyle rekolte ve verimi düşen gülçiçeğinde bu yıl ise çöl sıcakları yaşanması yüzünden aynı olumsuzluklarla karşılaşıldığını anlatan Çelik, bu yıl toplam 6 bin 500 ton gülçiçeği üretiminden bir ton civarında gülyağı beklenildiğini dile getirdi.



BİR KİLO ALTIN İLE AYNIYDI

Bölgenin en büyük üretici ve ihracatçılarından Sebat Gülyağı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kınacı, İngiltere, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan ve Hindistan başta olmak üzere 20 civarında ülkeye ihracat yapıldığını söyledi. 1986 yılında 1 kilogram gülyağı ile bir kilogram altın fiyatının aynı olduğunu söyleyen Hüseyin Kınacı, şunları kaydetti:



"Her yıl beklediğimizin altında üretim oluyor. Bu yıl Türkiye bazında Isparta, Burdur ve Afyon güney bölgesinde toplam 6 bin 500 ton gülçiçeği üretimi yapıldı. Zannediyorum 7 bin ton civarında konkret üretildi. Bir ton civarında gülyağı üretimi yapıldı. Döviz kurları düşük kaldığı için üreticiye verilen çiçek fiyatları da düşük geliyor ve vatandaş sebze ve meyve gibi başka üretimlere geçiyor."