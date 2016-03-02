Altının kilogramı 116 bin 100 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 116 bin 100 liraya indi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 8 milyon 185 bin 587,41 liralık ve 101 işlemde 51 milyon 475 bin 909,8 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 51 işlemde 10 milyon 129 bin 429,16 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Rona Döviz, Nadir Döviz ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



DOLAR/ONS AVRO/ONS TL/KG Önceki Kapanış 117.600,00 1.243,55 1.097,00 En Düşük 115.900,00 1.224,90 En Yüksek 116.200,00 1.232,00 Kapanış 116.100,00 1.232,00 Ağırlıklı Ortalama 115.917,32 1.228,31 İşlem Miktarı (Kg.) 70,61574 1.303,48326 İşlem Sayısı 6 101 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 8.185.587,41 51.475.909,80 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.374,09900 Toplam İşlem Adedi 107 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.859,39 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.832,84 Altın Endeksi Değişim (%) -0,93