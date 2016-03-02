Altının kilogramı 116 bin 100 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 116 bin 100 liraya indi.
Altın piyasasında, 6 işlemde 8 milyon 185 bin 587,41 liralık ve 101 işlemde 51 milyon 475 bin 909,8 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 51 işlemde 10 milyon 129 bin 429,16 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Rona Döviz, Nadir Döviz ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|TL/KG
|Önceki Kapanış
|117.600,00
|1.243,55
|1.097,00
|En Düşük
|115.900,00
|1.224,90
|En Yüksek
|116.200,00
|1.232,00
|Kapanış
|116.100,00
|1.232,00
|Ağırlıklı Ortalama
|115.917,32
|1.228,31
|İşlem Miktarı (Kg.)
|70,61574
|1.303,48326
|İşlem Sayısı
|6
|101
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|8.185.587,41
|51.475.909,80
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.374,09900
|Toplam İşlem Adedi
|107
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.859,39
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.832,84
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,93