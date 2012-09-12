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Altının gramı 100 TL'yi geçti

Piyasalar, Almanya Anayasa Mahkemesi ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek kararlara kilitlendi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 11:20
Altının gramı 100 TL'yi geçti

 Bu bekleyişte altının onsu 1.737 dolarla son altı ayın en yükseğine çıkarken, dolar karşısında 1.29'a yaklaşan euro dört ayın en zirvesinde bulunuyor. Altının gramı içeride kritik olarak görülen 100 TL'nin üzerine çıktı.
 
Almanya Anayasa  Mahkemesi'nin Avrupa İstikrar Mekanizması'na (ESM) yapılacak katkı ile ilgili olumlu karar alması ve Fed'in bugün başlayacak olan iki günlük toplantısından yeni bir parasal genişleme açıklaması çıkabileceği beklentisi piyasaları yeşile boyadı.

Asya borsalarınde genelde yükseliş seyri gözlemlenirken, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 1.7 yükselişle kapattı.

Fed'in açıklayacağı yeni bir tahvil alım programı beklentisi özellikle altın tarafında etkili oluyor. Onsu 1.737 doları gören Aralık teslimi külçe altın son altı ayın en yükseğini görürken, Eylül başına göre de yaklaşık yüzde 3 primli bulunuyor. Altının gram fiyatı içeride de 100.6 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ile çeyrek altın ise sırasıyla 660 TL ile 167 TL'den satılıyor.

Diğer tarafından para piyasalarında euro tarafında hareketli bir seyir izlenmeye devam ediyor. Hem Almanya'dan gelecek olumlu açıklama, hem FED'in tahvil alımıyla piyasaya daha fazla dolar sürme ihtimali hem de Moody's'in dün ABD'yi kredi notu konusunda uyarması euroyu, dolar karşısında dört ayın zirvesi olan 1.28'e çıkardı.

Pariteye paralel olarak dolar içeride 1.80 seviyesine yaklaşırken, euro da 2.3170'ye yakın seyrediyor.

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