Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Altında yeni zirveler gelir mi?

Piyasaların radarında yine altın var. Hisse senedi piyasalarındaki hacimsiz seyrin yanı emtia cephesi göz dolduruyor. Yeni teşvik beklentileri ile de altında heyecan son bulmuyor.

04 Eylül 2012 Salı 09:55
Altında yeni zirveler gelir mi?

Altın merkez bankalarında yeni parasal genişleme beklentileri ile yeniden hareketlendi. Cuma günü Bernanke somut bir açıklama yapmasa da umutların FED’in 12-13 Eylül toplantılarına kalması buna ek olarak yine geçtiğimiz Cuma günü Avrupa Merkez Bankası’na dair gelen haberler altını yeniden gündemin zirvesine oturttu. OECD genel sekreteri Angel Gurria’nın ECB’nin yeni bazuka etkisi yaratması gerektiği belirtmesi de fiyatlamada etkili olan haberler arasında yer aldı.
 
Piyasa uzmanları merkezlerin daha fazla para basımına gidecekleri yönünde açıklamaları arka arkaya sıralarken spot altın 1655 dolar olan direncini geçtiğimiz hafta kırdı. Bir sonraki direnç ise Mart ayında görmüş olduğu 1790 dolar seviyesi. Altın vadelilerinde da hareket gözlerden kaçmıyor. Hisse senedi piyasalarında hava ağırlaşırken altın tarafında yaşanan hareket daha da ivme kazanmış görünüyor.

Altındaki hareketin devamının geleceği beklentisi spekülatörleri de harekete geçirdi. Fed’den rekor teşvik bekleyen piyasalarda bu yılın ikinci en büyük kazancı gözleniyor.

Parayı yönetenler 28 Ağustos ile altında net uzun vadeli pozisyonlarını yüzde 19’a çıkartırken, vadeli kontratlar 131,687’e yükseldi. Emtia piyasalarında yaşanan hareketlilikle emtia kontratlarında gelinen seviye 15 ayı zirvesine ulaştı. 24 emtianın içinde yer aldığı S&P GSCI Emtia endeksi 2011’den beri en uzun rallisini yaşıyor. Endeks Ağustos ayında yüzde 6.2 yükselirken üç aylık kazanç serisini bozmadı. 2008 Aralık ve 2011 Haziran arasında ise yüzde 92 değer kazancı görülen S&P GSCI Emtia Endeksi’ne altın 1923.70 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü.

FED’in 2008 ve 2011 yılları arasında 2,3 trilyon dolara parasal genişleme adı altında piyasalara enjekte etmesi ile metaller de yüzde 70’lik yükseliş yaşanırken, 28 Ağustos rakamlarında altın satışlarında da yüzde 28’lik artış yaşandı.  

Emtialardaki göz kamaştıran hareket karşısında diğer yatırım araçları geri de kaldı. MSCI Dünya endeksinde yüzde 19’luk gerileme yaşanırken, dolar 1.7 değer kaybetti. Hazine tarafında ise yüzde 0.1’lik kayıp ayı döneme yaşandı.

Altına dayalı yatırım ürünlerinde bu yıl içinde yüzde 4.4’lük artış gözlenirken, 29 Ağustos verilerine göre 2460.46 metrik ton ile yeni rekora imza atıldı. Gümüşte bu rakam 2012 Aralık ayından beri görünen en yüksek seviyeye çıkarken platinyumda bu yıl yüzde 12’lik artış yaşandı.

24 emtianın 18’nin yükseliş gösterdiği ayda gümüş yüzde 13’lük değer artışı ile Ocak’tan beri en iyi performansını çizmiş oldu.  Değerli metaller dışında gündem damga vuran diğer emtialar ile soya fasulyesi ve mısır oldu. Geçtiğimiz ayı rekor seviyelerde kapatan tarım emtiaları 1936’dan beri en iyi performansı gösterdi.

Küresel ekonomideki yavaşlama sinyallerinin daha da belirginleşmesi ile merkezlerin devreye girmesine kesin gözü ile bakılırken, altında vadeli kontratların rekor seviyelere gelmesi, sarı metalin önünde gidecek daha yol olduğu inancını kuvvetlendiriyor.

(THE LİRA)
 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim