Altında yeni zirveler gelir mi?

Altın merkez bankalarında yeni parasal genişleme beklentileri ile yeniden hareketlendi. Cuma günü Bernanke somut bir açıklama yapmasa da umutların FED’in 12-13 Eylül toplantılarına kalması buna ek olarak yine geçtiğimiz Cuma günü Avrupa Merkez Bankası’na dair gelen haberler altını yeniden gündemin zirvesine oturttu. OECD genel sekreteri Angel Gurria’nın ECB’nin yeni bazuka etkisi yaratması gerektiği belirtmesi de fiyatlamada etkili olan haberler arasında yer aldı.



Piyasa uzmanları merkezlerin daha fazla para basımına gidecekleri yönünde açıklamaları arka arkaya sıralarken spot altın 1655 dolar olan direncini geçtiğimiz hafta kırdı. Bir sonraki direnç ise Mart ayında görmüş olduğu 1790 dolar seviyesi. Altın vadelilerinde da hareket gözlerden kaçmıyor. Hisse senedi piyasalarında hava ağırlaşırken altın tarafında yaşanan hareket daha da ivme kazanmış görünüyor.



Altındaki hareketin devamının geleceği beklentisi spekülatörleri de harekete geçirdi. Fed’den rekor teşvik bekleyen piyasalarda bu yılın ikinci en büyük kazancı gözleniyor.



Parayı yönetenler 28 Ağustos ile altında net uzun vadeli pozisyonlarını yüzde 19’a çıkartırken, vadeli kontratlar 131,687’e yükseldi. Emtia piyasalarında yaşanan hareketlilikle emtia kontratlarında gelinen seviye 15 ayı zirvesine ulaştı. 24 emtianın içinde yer aldığı S&P GSCI Emtia endeksi 2011’den beri en uzun rallisini yaşıyor. Endeks Ağustos ayında yüzde 6.2 yükselirken üç aylık kazanç serisini bozmadı. 2008 Aralık ve 2011 Haziran arasında ise yüzde 92 değer kazancı görülen S&P GSCI Emtia Endeksi’ne altın 1923.70 dolar ile tüm zamanların zirvesini gördü.



FED’in 2008 ve 2011 yılları arasında 2,3 trilyon dolara parasal genişleme adı altında piyasalara enjekte etmesi ile metaller de yüzde 70’lik yükseliş yaşanırken, 28 Ağustos rakamlarında altın satışlarında da yüzde 28’lik artış yaşandı.



Emtialardaki göz kamaştıran hareket karşısında diğer yatırım araçları geri de kaldı. MSCI Dünya endeksinde yüzde 19’luk gerileme yaşanırken, dolar 1.7 değer kaybetti. Hazine tarafında ise yüzde 0.1’lik kayıp ayı döneme yaşandı.



Altına dayalı yatırım ürünlerinde bu yıl içinde yüzde 4.4’lük artış gözlenirken, 29 Ağustos verilerine göre 2460.46 metrik ton ile yeni rekora imza atıldı. Gümüşte bu rakam 2012 Aralık ayından beri görünen en yüksek seviyeye çıkarken platinyumda bu yıl yüzde 12’lik artış yaşandı.



24 emtianın 18’nin yükseliş gösterdiği ayda gümüş yüzde 13’lük değer artışı ile Ocak’tan beri en iyi performansını çizmiş oldu. Değerli metaller dışında gündem damga vuran diğer emtialar ile soya fasulyesi ve mısır oldu. Geçtiğimiz ayı rekor seviyelerde kapatan tarım emtiaları 1936’dan beri en iyi performansı gösterdi.



Küresel ekonomideki yavaşlama sinyallerinin daha da belirginleşmesi ile merkezlerin devreye girmesine kesin gözü ile bakılırken, altında vadeli kontratların rekor seviyelere gelmesi, sarı metalin önünde gidecek daha yol olduğu inancını kuvvetlendiriyor.



(THE LİRA)



