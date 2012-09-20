Altınbaş: 'Bu durum böyle gitmez!'

Göztepe Kulübü Başkanı İmam Altınbaş, ilk üç hafta istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, ''Sonuç olarak henüz istediğimizi alamasak da bu durum böyle devam edecek değil'' dedi.





Altınbaş kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ilk üç haftada istedikleri sonuçları alamadıklarını, ancak zamanla çok başarılı olacaklarına inandığını söyledi.





Transfer döneminde istikrarlı bir kadro oluşturmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Altınbaş, sözlerine şöyle devam etti:





''İstenilen futbolcuları bünyeye kazandırdık. Kaliteli bir takımız var, sonuç olarak henüz istediğimizi alamasak da bu durum böyle devam edecek değil. Çok acele etmemek lazım. Bundan sonrası için başarılı olacağımıza inanıyorum. Sonuçlar her zaman kısa sürede gelmeyebilir. Biz, günü kurtarmaktan çok uzun vadeli düşünüyoruz. O yüzden biraz daha sabır göstermek gerekir. Olaylara günübirlik bakmamak lazım. Kalıcı işler ve başarılar için sağduyulu bir yaklaşımla takıma destek olmamız gerekiyor.''





Hüseyin Kalpar takımın başında kalacak





Teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarına devam edeceklerini vurgulayan İmam Altınbaş, şunları kaydetti:





''Kadromuzdaki oyuncular hocamızın görüşüyle geldi. İstikrarı yakalamak için hocanın devamlı olması lazım. Biz A takımı altyapıyla uyumlu hale getirmek istiyoruz. A takımda sürekli değişiklik olursa altyapıdan da yukarıya futbolcu yetişmez. Bu sene çoğu bonservisli futbolcu aldık, dünya kadar masraf yaptık. Biz hocamızla yolumuza devam edeceğiz. En azından Ocak ayına kadar sabretmemiz lazım. Oynamayan, kadroda verimli olmadığına inandığımız futbolcuyu ocak ayında gönderip, yerine yeni oyuncu alabiliriz.''