Altın ve petrol fiyatları ne alemde?

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

1.600 dolar/ons seviyesinin altına gelmekte pek istekli görünmeyen altın fiyatlarında bu sabah ilk işlemler 1.612,20 dolar/ons'tan geçiyor.



Bununla birlikte, ABD'de bugün açıklanacak perakende satışlar verisi öncesinde ABD ham petrolü sınırlı yükseliş kaydediyor.



ABD ham petrolünün varil fiyatı şu dakikalarda 18 sent artışla 92,91 dolardan işlem görüyor. Kontrat, dün 14 sent düşerek günü 92,73 dolar seviyesinden tamamlamıştı.



Londra'da Brent petrolün varil fiyatı ise 20 sent gerileyerek 113,20 dolar oldu.



Petrol analisti Stephen Schork, ABD'de açıklanacak perakende satış verisinin petrol fiyatlarının yön bulmasında etkili olacağını belirtiyor. Perakende satışlardaki olası bir artış, enerji talebinin de artabileceğine işaret edebilir.