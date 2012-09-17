Altın tutulmuyor

Geçtiğimiz hafta Fed'in parasal genişleme adımından sonra yükselişi hızlanan altının onsu geçtiğimiz haftayı 1.770 dolardan kapatmıştı.



Analistler Fed'in kararlarının ardından dolar borçlanarak emtia piyasasına ve riskli yatırım araçlarına yönelen (dolar bazlı carry-trade) paranın arttığını kaydederek, buna paralel olarak altının ons fiyatının yükselişinin hızlandığını belirtiyor.

Analistler altının onsu için 1.790 dolar seviyesinin güçlü direnç konumunda olduğunu belirtiyor.