Altın: 'Rakibi hafta boyunca izledik'

Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın yaptığı açıklamada, yarın sahalarında oynayacakları Boluspor maçını değerlendirdi.





Boluspor'un kaliteli bir takım ve önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Altın, şöyle konuştu:





''Boluspor'da Cafercan gibi top tekniği yüksek, Emre, İlyas, Mehmet Boz gibi etkili silahları var. Rakibimizi hafta boyunca masaya yatırdık. Teknik ekibimizle, oyuncularımızla birlikte inceledik. Eksik ve iyi yönlerini tespit ettik. Buna göre sahada mücadele edeceğiz. Taktiksel anlamda bazı değişiklikler yapacağım. Bunu da sahada izlerken göreceksiniz.''





Futbolun bütün güzelliklerini sahaya yansıtacaklarını ifade eden Altın, şunları kaydetti:





''Neticelere göre kendimize yön vermeyeceğiz. Futbolcularımızla birlikte iyi işler yayıp güzel sonuçlar alacağız. Futbolcularım kalitelerini sahaya yansıttıklarında başarılı olacaklar. Her zaman hak edenin, iyi oynayanın kazanması taraftarıyım. Böyle düşünüyorum. Fair-play çerçevesinde hak eden kazansın. Bu zorlu karşılaşmada taraftarımıza büyük iş düşüyor. Bizi 90 dakika desteklesinler. Bizim en büyük silahımız taraftarımız olacaktır.''