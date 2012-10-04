Altın madalya geldi, sıra düğünde

Londra Olimpiyatları'nda bayanlar 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin, yaptığı açıklamada, aynı zamanda antrenörü olan eşi İhsan Alptekin ile 2010 yılında resmi nikahlandıklarını, ancak olimpiyatlara hazırlandıkları dönemde yoğun antrenman programından dolayı düğün yapamadıklarını söyledi.





Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde, 6 Ekim Cumartesi yapılacak törenle, temsili olarak yeniden nikah masasına oturacaklarını ifade eden şampiyon atlet, ''Nikahtan sonra kendi aramızda ufak bir eğlence yapmıştık fakat gelinlik giyip bir düğün yapmamıştık. Onu tamamlamak adına, bir düğün töreni düzenlemek istedik'' dedi.





Aslı-İhsan Alptekin çiftinin davetiyelerinin üzerinde, ''Zorlu engelleri aştık. Dualarla zirveye ulaştık. Mutluluğa start aldığımız bu günde sizleri de çıkış çizgimize bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.







