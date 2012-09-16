Samsunspor'da, teknik direktör Erhan Altın, ''Futbolun talihsizliğini yaşadık'' dedi.

Altın yaptığı açıklamada, Kartalspor karşısında son iki dakikada yedikleri 2 gole 2-2 berabere kalmalarının üzüntü verici olduğunu belirterek, maçın son dakikalarında Samsunsporlu bir taraftarın sahaya atlamasının da oyuncuların konsantrasyonunu bozduğunu söyledi.





Altın, ''Taraftarlarımızın her zaman arkamızda olması sevindirici, ancak bu olay bizim oyuncularımızın konsantrasyonunu bozarken, Kartalsporlu futbolcuları ve taraftarlarını ateşledi. Bu güzel atmosferi bir tarafların bozması beni çok üzdü. Böyle bir olayın bir daha kesinlikle yaşanmamasını istiyorum. Çünkü bu tür olaylar oyuncularımızı olumsuz yönde etkilerken rakip takımı olumlu etkiliyor. Taraftarlarımızın tribünde kalıp 90 dakika bizi sabırla desteklemelerini rica ediyorum'' diye konuştu.





Kartalspor karşısında ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Altın, ''2-0'lık üstünlüğümüzü koruyamadık. Kartalspor'un 89'uncu dakikaya kadar gol pozisyonu yoktu, ancak konsantrasyon kaybı 2 dakikada 2 gol yememize neden oldu. Futbolun talihsizliğini yaşadık'' dedi.