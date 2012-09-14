Altın fiyatları fırladı !

Fed'in yeni destek önlemleri açıklamasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Fed'in açıklamasıyla artan risk iştahı değerli metallere alım getirdi. Uluslararası piyasalarda altının onsu son 7 ayın en yükseğine çıkarak 1.777,95 doları gördü.

Bu seviyeyi en son 29 Şubat 2012'de gören altının onsu 1.770 civarında işlem görmeye devam ediyor.

Altının onsundaki artış İstanbul Kapalıçarşı'da da fiyatları artırdı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu yıl ilk kez 102 liranın üzerine çıktı. Altın fiyatları yıla

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 102,30 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 685,00 lira oldu. Çeyrek altının fiyatı da 170 liraya yükseldi. Altının gramı 2012'ye 98 liradan başlamıştı.