Altın 1.700 dolardan döndü

Dün altı ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1'lik kayıpla 1.693 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Altının onsu dün 1.699 dolara kadar yükselmişti. Altın 1,700 dolar seviyelerini en son 13 Mart 2012 tarihinde görmüştü.



Avrupa Merkez Bankası'nın yarınki toplantısından çıkacak kararlar ve Avrupa ile ABD'de açıklanacak olan ekonomik veriler altın fiyatlarının yönünü belirlemesinde etkili olacak.