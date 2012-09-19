''Altın 2400 dolara yükselecek''

Bank Of America, FED ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen hamlelerle son iki buçuk aylık süreçte ciddi ralli yapan altında yükselişin devam edeceğini öngördü.



Bank Of America analizinde, altının onsunun 2014 sonuna 2400 dolar seviyesine yükselebileceği öngörüsü yer aldı.



Banka, altın için gelecek 9 aylık 2000 dolar hedefini korurken 24 aylık hedef fiyatını 2400 dolara çıkardığını duyurdu. FED'in mortgage alımlarının 2014 sonuna kadar süreceği ve Aralık ayında sona erecek twist operasyonunun ardından Hazine tahvil alımlarına gidecek olmasının altını destekleyeceği kaydedildi.

