Altın: 'Bu yolda yürümeye devam edeceğiz'

Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda 2-2 beraberlikle tamamlanan Kartalspor maçı ile hafta sonu sahalarında oynayacakları Boluspor maçını değerlendirdi.





Kartalspor'un ligin en organize takımı olduğunu belirten Altın, şöyle devam etti:





''Kartalspor'u 3 yıldır aynı teknik direktör çalıştırıyor ve aynı oyuncularla 3 yıldır mücadele ediyorlar. Birbirlerini çok iyi tanıyan bir ekip. Aynı zamanda saha avantajını çok iyi kullanıyor. Bir hafta boyunca bütün çalışmamızı buna göre yaptık ve Kartalspor'u çok iyi analiz ettik. Bunun için maçın tek hakimi Samsunspor'du. 85 dakika çok iyiydi. 85. dakikada Kartalspor bir strateji geliştirdi. Bizi dağıtmak için bir eylem geliştirdi. Hem taraftarları hem de oyuncuları birlikte hareket ederek eylemlerini yaptılar ve bunda da başarılı oldular. Biz de bu eyleme ayak uydurduk. Tecrübesizliğimizi ortaya çıkarmış olduk.''





Bu tür maçlardan ders çıkarttıklarını kaydeden Altın, ''Artık önümüzdeki Boluspor maçına bakıyoruz. Boluspor da çok iyi transferler yaparak lige başladı. Boluspor'un kadrosu benim önümde, maç görüntülerini de aldık. Tek tek oyuncularını ve oyun yapılarını analiz edeceğiz. Olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkartarak ona göre bir taktik geliştireceğiz. İnşallah sahamızdan 3 puanla ayrılacağız. Çünkü takımımızda o güç var'' diye konuştu.





Altın, oyuncularından çok memnun olduğunu vurgulayarak, ''İyi yoldayız, bu yolda da yürümeye devam edeceğiz. Her hafta oynadığımız oyunun üstüne koyarak gideceğiz. Hem fizik hem de taktik olarak hazır olmayan oyuncularımız var, onları da kısa zamanda hazırlayarak takıma takviye edeceğiz'' ifadelerini kullandı.