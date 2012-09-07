Altın bir anda fırladı

ABD'den gelen veriyle altın fiyatları uçuşa geçti.



ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında artmasının ardından küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın yavaşlayan ekonomiye önlem olarak yeni bir parasal gevşemeye gideceğine yönelik beklentilerle altın 6 ayın en yüksek düzeyini gördü.



Altının ons fiyatı ABD'den 15.30'da gelen verinin hemen ardından dakikalar içinde yüzde 1.5 yükselişle 1730 dolara kadar yükseldi.



ABD'den gelen zayıf veriler yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor.



Altının yıl başından bu yana değer kazancı yüzde 10'u aştı.



Uluslararası piyasalarda altının onsu yıl içerinde en düşük 1527,22 doları en yüksek ise 1790,79 doları gördü.



Yurt içinde altın fiyatları ise 163liraya,Cumhuriyet altını 673 liraya çıktı.