Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda, Euro Bölgesi krizine yönelik yeni adım geleceği beklentisiyle yatırımcılar altına yöneliyor.
2011 yılını 1564,30 dolardan kapatan altınını onsu bu yıl yüzde 9 değer kazandı.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yıl içerinde en düşük 1527,22 doları en yüksek ise 1790,79 doları gördü.
Altın 6 ayın zirvesinde
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1706 doları aşarak 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
06 Eylül 2012 Perşembe 14:05
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda, Euro Bölgesi krizine yönelik yeni adım geleceği beklentisiyle yatırımcılar altına yöneliyor.