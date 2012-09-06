Altın 6 ayın zirvesinde

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda, Euro Bölgesi krizine yönelik yeni adım geleceği beklentisiyle yatırımcılar altına yöneliyor.



2011 yılını 1564,30 dolardan kapatan altınını onsu bu yıl yüzde 9 değer kazandı.



Uluslararası piyasalarda altının onsu yıl içerinde en düşük 1527,22 doları en yüksek ise 1790,79 doları gördü.