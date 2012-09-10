Altay’a galibiyet morali





Karşılaşmanın ilk yarısında buldukları golle avantaj yakaladıklarını kaydeden Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:





''İkinci yarıda sistem değişikliğine gittik ve üstünlüğü ele geçirdik. Son bölümde bulduğumuz gollerle fark büyüdü. Lige galibiyetle başlamak bize moral verdi. Sezona, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü 9 Eylül'de, anlamlı bir tarihte başladık. Bundan sonra 'Büyük Altay'ı' doğru yere taşımak için onurlu mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreçte tüm camianın ve taraftarımızın da bizim yanımızda olacağını biliyoruz.''





Çalışkan, ligin ilk haftalarında takımların üst seviyede olmasının mümkün olmadığını ve ligin 3-4 hafta sonra netleşeceğini belirterek, ''Biz yeni bir ekip oluşturduk. Zamanla daha iyi olacağız. İlk hafta aldığımız galibiyet buna bir katkı sağlayacak'' dedi.





Gelecek hafta İzmir'de konuk edecekleri İnegölspor'u tanıdığını ve maçın kolay geçmeyeceğini ifade eden Çalışkan, ''Karşılaşmaya ciddi bakmazsak hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Umarım İnegölspor'u yenip bir seri başlatırız'' diye konuştu.





İnegölspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak Altay'da sakatlığı bulunan İsa'nın da müsabakaya yetişebileceği bildirildi.