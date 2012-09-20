Alptekin’in vedası 2016 Rio’da

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) eylül ayı toplantısına 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda bin 500 metre yarışında altın madalya kazanan milli atlet Aslı Çakır Alptekin ile antrenörü ve aynı zamanda eşi olan İhsan Alptekin de katıldı.





Yaşı itibarıyla iki olimpiyat daha görebileceğini kaydeden Aslı, 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları'ndan sonra aktif sporculuğu bırakmayı düşündüğünü belirterek, ''Çocuk yapmak istiyorum. Eğer İstanbul 2020 olimpiyatlarını alırsa bu olimpiyatlara sporcu yetiştirmek istiyorum. Bunun yanı sıra 2016'da da altın madalya alarak zirvede bırakmak ve tam bir efsane olmak istiyorum. Çünkü bin 500 metrede üst üste iki defa altın madalya alan kimse yok. Bir Türk kadını olarak bunu başarmak istiyorum'' şeklinde konuştu.





Başarı hikayesini KAGİDER üyeleriyle paylaşan milli atlet, ''İlk okul 5. sınıfa giderken kros yarışmalarına katılıyordum. Spor ayakkabıları bulmak çok zordu. Yurt dışından geliyordu ve biz bulamıyorduk. Orta gelirli bir ailenin çocuğu olduğum için bez ayakkabılar giyerek koşuyordum. Bir gün krosta koşarken ayakkabılarım çamurdan dolayı ağırlık yaptı ve çıkararak çıplak ayakla koştum. Bu durumum dikkati çekti. Federasyon başkanımız bir sonraki yarışmada bana kırmızı bir ayakkabı getirdi. O ayakkabı beni atletizme döndürdü'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'de kendisiyle yarışabilecek kadın atlet olmadığı için antrenmanları iki erkek sporcu ile yaptığını bildiren Aslı, ''Kamplarda iki erkek antrenman arkadaşım var. Kadınları geçtiğim için, antrenmanlarda iki erkek atletle koşuyorum. Bazen onları da geçiyorum veya zorluyorum. Bana, 'Aman abla kimseye söyleme' diyorlar. Bir yerlere gelebilmem için beni zorlayan ve beni geçen kişilerin olması lazım'' diye konuştu.





''Acı ile yaşamayı öğrendim''





Antrenman yaparken acı çektiğini, ancak bu acı ile yaşamayı öğrendiğini anlatan Aslı, ''Başarıyı elde etmek için mutlaka zorluk çekilmeli. Ben her antrenmanda zorlanmam gerekiyor. Eğer rahat bir antrenman geçirirsem yarışta kötü bir performans sergilerim. Ben bununla yaşamayı ve antrenman yapmayı öğrendim. Ben acı çekiyorum. Bununla baş ediyorum ve acıdan zevk alıyorum. Eğer ızdırap duyarsam başarıyı elde edemem. Acı ile yaşamayı öğrendim'' şeklinde konuştu.





''Şampiyon olduğum andaki duygulara sahibim''





Toplantı sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Aslı Çakır Alptekin, şampiyon olduğu yarışmayı izlediği zaman aynı duyguları yeniden yaşadığını dile getirerek, ''Ne zaman yarışmayı izlesem veya yarışma hakkında konuşulsa aynı şeyleri yaşıyorum. Bu şampiyonluk benim için ilk olduğu gibi Türkiye için de bir ilk. Şu anda da şampiyon olduğum andaki duygulara sahibim. Herhalde ölene kadar da aynı duygulara sahip olacağım. Biz bir ilki başardık ve bunun devamının gelmesini istiyorum ve devam etmesi için de elimden geleni yapacağım. Hem ben hem de antrenörüm, diğer sporculara destek olmak adına elimizden geleni yapacağız'' şeklinde ifadeler kullandı.





''Dünya rekoru kırmamız bekleniyor fakat bu çok zor''





Aslı, bir sporcunun ulaşabileceği en üst seviyeye çıktığına inandığını belirterek şunları kaydetti:





''Biz bunu başardık. Bundan sonra, hedefimiz Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak. Asıl hedefimiz ise, Rio'da tekrar bin 500 metrede altın madalya almak. Bu kez tamamen tarihe kazınmak istiyorum. Bunun gerçekleşmesi için çok çalışacağız. Dünya rekoru kırmamız bekleniyor fakat bu çok zor. Bunun için de çalışacağız. Yapabilir miyim bilmiyorum. Kıramasam da yakın derece koşabileceğime inanıyorum.''





Aynı zamanda bir beden eğitimi öğretmeni olduğunu hatırlatan olimpiyat şampiyonu atlet, ''Ben, gelecek nesillerden umutluyum. Yeni Aslı Çakır Alptekinler ve Gamze Bulutlar geleceğinden eminim. Beni keşfeden bir beden eğitimi öğretmeni. Ben de yeni sporcular bulabilirim. Onlara keşfetmek için bakacağım. Sadece atletizm değil, basketbol, hentbol, futbol da olabilir. Sporcuların hangi branşa yeteneği varsa ona yönlendirmek istiyorum. Mümkün olduğunca öğrencilerimin hepsinin spor yapmasını sağlayacağım. Bunun için aileleriyle görüşeceğim. Onlara sporun faydalarını anlatacağım'' diye konuştu.





İhsan Alptekin:''Yükümüz biraz daha arttı''





Milli atletin eşi ve antrenörü İhsan Alptekin ise olimpiyat şampiyonu olduktan sonra üzerlerindeki yükün arttığını belirterek, ''Önümüzde Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Biraz daha çok çalışmamız lazım. Yükümüz biraz daha arttı. Aslı, artık tüm Türkiye'ye mal olmuş bir sporcu. İnsanlar yolda bizi çevirerek bizden birincilik değil de dünya rekoru beklediklerini söylüyorlar. Artık bize birincilik yetmiyor diyorlar. Bu da bireysel sporcu için çok zor bir durum. Bu nedenle üzerimizdeki yük artıyor'' ifadelerini kullandı.