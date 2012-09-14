Alptekin: 'Hayallerimin peşinden koştum'

Olimpiyatlardaki gururumuz milli atlet Aslı Çakır Alptekin, memleketi Antalya'daki ilk kulübü Muratpaşa Belediyespor'un sahibi belediyeyi ziyaret etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen, şampiyon atlete 3 altın hediye etti.





Antalya'nın kendi memleketi olduğunu hatırlatan Alptekin, Atletizme burada ilköğretim 4'üncü sınıfta başladım. İlk kulübüm Muratpaşa Belediyespor idi. Biz küçükken Sayın Başkanım da Atatürk Stadyumu'nda koşardı. Biz de onun arkasından. Atletizmde en önemli dönem olan ilk 10 yılımı burada geçirdim. Türkiye'yi il il geziyorum ama ille de Antalya diyorum dedi.





Atletizmde çok zorlu dönemler geçirdiğini belirten Alptekin, Çok acılar, sıkıntılar çektim. Ama hep hayallerimin peşinden koştum. Sonunda hayallerime kavuştum diye konuştu.





'Aslı'nın babasını kıskanıyorum'





Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen ise Aslı Çakır Alptekin'in ilk kulübünün Muratpaşa Belediyesispor Kulübü olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Televizyonun karşısında bizi soluksuz bıraktı. Aslı ile geçmişte olan birlikteliğimiz bizi daha da heyecanlandırdı ve mutlu etti. Aslı'nın babasını kıskanıyorum. Sadece ben değil, Türkiye'deki tüm babalar kıskanıyor. Aslı atletizmdeki başarısıyla bir devrim yarattı. Başarılarının devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin, belediye meclis üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.





Alptekin, öğleden sonra da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.







