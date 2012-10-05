Alp Bayramoğlu: 'Takım olma yolunda ilerliyoruz'

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası (B) Grubu maçında Hacettepe Üniversitesi ile Aliağa Petkim karşılaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacettepe Üniversitesi Başantrenörü Alp Bayramoğlu, turnuvanın ilk maçının her takım için önemli olduğunu belirterek, içinde bulundukları dönemi hazırlık periyodu olarak gördüklerini söyledi.





Kupa maçlarında lig için hazırlık ve güven sağlamak istediklerini ifade eden Bayramoğlu, maçın ilk periyodunda kötü savunmayla başladıklarını kaydetti.





Bayramoğlu, iyi defans yaptıkları zaman oyunda dengeyi kurduklarını dile getirerek, "Bennerman'la ekstra sayılar bulduk. Oynayan her oyuncudan da katkı aldık. Bu sonuçlar başlangıç, bizim için sonu önemli. Buna konsantre olmaya çalışacağız" diye konuştu.





Hazırlık dönemini iyi değerlendirdiklerini belirten Bayramoğlu, "Oyuncularım iyi mücadele etti, her geçen gün takım olma yolunda ilerliyoruz" dedi.