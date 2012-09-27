Almeida: 'Sivas’ı bana bırakın'

Beşiktaş’ın ligin ilk yenilgisini tattığı Gaziantep deplasmanında, Kartal’ın en iyi oyuncusu kuşkusuz Hugo Almeida’ydı. Olcay’ın golünü hazırlayan, bir kez de rakip fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, yenilginin ardından yıkılmıştı. Teknik direktör Samet Aybaba tarafından Niğde maçı kadrosuna alınmayan Almeida, Ümraniye’de çalışmalarını sürdürdü. Sivasspor karşılaşmasını iple çeken 1.94’lük dev golcü,"Rakibimiz güçlü. Geçen sezon deplasmanda puan yitirdiğimiz bir takım Sivasspor. Ancak biz bu sene daha farklı tarzda bir oyun sergiliyoruz. Mücadele gücümüz üst seviyede ve kazanmak için sahada olacağız. Kadın ve çocuk taraftarlarımız, tribünleri dolduracaktır. Bundan yana şüphemiz yok" dedi.





‘Rakibimizin işi çok zor’





Kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Almeida, “Hücum hattımız hareketli. Sivasspor savunmasını zor bir maç bekliyor. Kendimi çok iyi hissediyorum ve gol atacağıma inanıyorum” ifadesini kullandı.





Kaynak: Fanatik