Almeida ile son görüşme

Kardemir Karabükspor’u 3-0 yenerek uzun bir aradan sonra camiaya deplasman galibiyeti yaşatan Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Hugo Almeida ile bir araya gelecek. Siyah-Beyazlı teknik adam Portekizli oyuncu ile lafı dolandırmadan konuşacak ve soracağı tek soru, “Var mısın, yok musun?” olacak.

Almeida’nın durumunun netleşmemesi nedeniyle transferde ne yapacağını bilemez hale gelen Aybaba, Portekizli oyuncudan soracağı soru gibi çok kısa ve net cevap isteyecek. Almeida’nın “varım” demesi halinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimden sadece sol açık transferi isteyecek. Eğer Almeida’nın “yokum” demesi halinde, Siyah-Beyazlı teknik adam yönetimden öncelikli olarak forvet transferi isteyecek. Samet hoca, golcü transferinden sonra duruma göre belki sol açık transferine onay verecek.

Kaynak: Serdar Sarıdağ / Milliyet