Almeida geri dönüyor

İsmi ‘takımdan ayrılacaklar’ arasında geçen, ancak transfer döneminin bitmesiyle birlikte Beşiktaş’ta kalan Hugo Almeida, Sanica Boru Elazığspor maçıyla birlikte sahalara geri dönüyor. Ağrıları büyük ölçüde azalan Portekizli yıldızın, ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Kardemir Karabükspor maçının yıldızları arasında gösterilen Batuhan Karadeniz’in ise, maçın gidişatına göre ikinci yarıda görev alabileceği konuşuluyor. Teknik direktör Samet Aybaba, bir diğer hücum silahı Mehmet Akyüz’ü de yakından takip ediyor.





Kaynak: Fanatik