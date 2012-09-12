Almeida’dan milli mesaj

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın ve Portekiz Milli Takımı'nda formasından ayrı kalan Hugo Almeida, ülkesinde açıklamalarda bulundu. Bir an önce ağrılarının dinmesini istediğini dile getiren 1.94'lük dev golcü, "Azerbaycan kaşısında aldığımız galibiyet çok kritik oldu. Rusya'nın karşısına 6 puanla çıkacak olmak bize özgüven verecek. Ekim'deki Rusya maçında sahada olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışacağım ve teknik direktör Paulo Bento'nun gözüne girmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Ağrıları büyük ölçüde geçen Almeida'nın, pazartesi günü oynanacak Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasında Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.