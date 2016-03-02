Almanya'ya Korku Salan Türk Çetesi. başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günün İçinden adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Almanya'ya Korku Salan Türk Çetesi. başlığıyla verilen haber, Tgrt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Almanya'ya Korku Salan Türk Çetesi. başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Almanya'ya Korku Salan Türk Çetesi..