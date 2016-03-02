Almanya'da milletvekili uyuşturucu ile yakalandı

" Almanya'da Yeşiller Partisinden federal milletvekili Volker Beck'in üzerinde uyuşturucu bulundu.

Berlin Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner, Beck'in dün gece polis tarafından Nollendorfplatz Meydanı yakınında kontrol edildiğini belirterek, Beck'in üzerinde, uyuşturucu olduğu sanılan 0,6 gram madde bulunduğunu söyledi.

Steltner, Beck'in kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığını kaydetti.

Beck, kişisel internet sayfasından yaptığı açıklamada, her zaman liberal bir uyuşturucu politikasından yana olduğunu belirterek, hakkındaki suçlamalara ilişkin avukatının savcılığa bir açıklamada bulunacağını ifade etti.

Beck, parti içinde üstlendiği içişleri ve din işleri sözcülüğü görevlerinden ve Almanya-İsrail Parlamenterler Grubu Başkanlığından ayrılacağını belirtti.

Alman basınında çıkan haberlerde Beck'in sentetik uyuşturucu Crystal Meth adlı madde ile yakalandığı iddia edildi.

Beck 1994 yılından beri milletvekili ve partisinde önemli görevler üstlendi.

